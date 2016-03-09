​Минобороны: Враг настолько напуган, что испытывает страх даже при виде мирных жителей и пасущихся стад

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Распространенная армянскими СМИ информация о якобы проведении нашими Вооруженными силами диверсионно-разведывательной операции на линии соприкосновения войск не соответствует действительности, является дезинформацией и не отражает реальной ситуации на линии соприкосновения войск".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается скрыть сокрушительное поражение и многочисленные потери. Враг настолько напуган, что испытывает страх даже при виде мирных жителей и пасущихся стад. Оперативная обстановка на фронте полностью контролируется Вооруженными силами Азербайджана", - добавили в министерстве.