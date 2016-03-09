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    ​Минобороны: Враг настолько напуган, что испытывает страх даже при виде мирных жителей и пасущихся стад

    Оперативная обстановка на фронте полностью контролируется Вооруженными силами Азербайджана

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Распространенная армянскими СМИ информация о якобы проведении нашими Вооруженными силами диверсионно-разведывательной операции на линии соприкосновения войск не соответствует действительности, является дезинформацией и не отражает реальной ситуации на линии соприкосновения войск".

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    "Распространяя подобную информацию, армянская сторона пытается скрыть сокрушительное поражение и многочисленные потери. Враг настолько напуган, что испытывает страх даже при виде мирных жителей и пасущихся стад. Оперативная обстановка на фронте полностью контролируется Вооруженными силами Азербайджана", - добавили в министерстве. 

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