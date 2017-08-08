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    Минобороны: Уничтожен один из членов диверсионной группы противника, наши войска не понесли потерь - ВИДЕО

    С целью осуществления очередной провокации разведывательно-диверсионная группа ВС Армении пыталась напасть на позиции наших подразделений

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Днем 8-го августа с целью осуществления очередной провокации на Ходжавендско-Физулинском участке фронта разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, точным выстрелом уничтожен один из членов диверсионной группы противника, отброшенной назад в результате принятых неотложных мер.

    Наши войска не понесли потерь и полностью контролируют оперативную обстановку.

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