Минобороны: Уничтожен один из членов диверсионной группы противника, наши войска не понесли потерь - ВИДЕО

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Днем 8-го августа с целью осуществления очередной провокации на Ходжавендско-Физулинском участке фронта разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений.

Как сообщили Report в министерстве обороны, точным выстрелом уничтожен один из членов диверсионной группы противника, отброшенной назад в результате принятых неотложных мер.

Наши войска не понесли потерь и полностью контролируют оперативную обстановку.