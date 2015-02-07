​Минобороны: Режим прекращения огня в различных направлениях фронта нарушен 82 раза за сутки

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 82 раза за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Шаваршаван, Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селах Беркабер и Паравакар Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджили, Гаймаглы Газахского и села Кохнегышлаг Агстафинского районов, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Коханаби, Алибейли, Агдам, Мунджуглу Товузского района, позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селе Гаравялиляр Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Шураабад, Юсифджанлы, Кянгярли, Сарыджаллы, Шихлар, Джавахирли, Гарагашлы, Баш Гярвянд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Вейсялли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Гекгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.