Минобороны: Потерь ВС Азербайджана на месте падения вертолета нет, территория находится под полным контролем

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ “Информация, распространенная армянской стороной о том, что на территории, где 12 ноября упал вертолет вооруженных сил Армении, была проведена спецоперация по вынесению трупов, и что в ходе данной операции вооруженные силы Азербайджана понесли потери, беспочвенна. Данная информация намеренно быстро распространяется, однако, является провокацией и ложью”.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

“Мы, заранее, предусмотрев возможность того, что вражеская сторона будет демонстрировать под видом трупов из сбитого вертолета какие-либо другие останки, заявляем, что они предоставили тела из ранее понесенных потерь, намереваясь таким образом обмануть армянский народ.

В отличии от армянской стороны министерство обороны Азербайджана официально и незамедлительно информирует общественность о потерях на линии фронта и организует торжественные церемонии похорон шехидов”, - сообщили в министерстве.

Минобороны заявляет, что армяне постоянно нагнетают обстановку на месте падения вертолета и пытаются привлечь к этому международные организации. "На данном направлении ВС Азербайджана не понесли никаких потерь, и она находится под полным контролем".