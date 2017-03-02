Минобороны Азербайджана: Ликвидирована диверсионная группа противника

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В ночь на 2-ое марта, с целью осуществления очередной провокации на Агдере-Тертерском участке фонта, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В результате принятых неотложных мер противник, понеся потери в живой силе, был вынужден отступить.

Наши войска не понесли потерь и полностью контролируют оперативную обстановку.