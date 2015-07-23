Минобороны: Как признается военное руководство Армении, Азербайджан способен разгромить Ереван из Нахчывана

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Армянские СМИ пишут о частом посещении министром обороны этой страны Сейраном Оганяном линии фронта и граничащих с Нахчываном территорий и проверке расположенных там позиций. Это является наглядным примером обеспокоенности вражеской стороны. Как признаются эксперты и комментаторы соседнего государства, поспешное посещение военными руководителями Армении различных направлений фронта является попыткой пресечь недисциплинированность и произвол в армянской армии и свидетельством пробелов в линии обороны".

Об этом, отвечая на запрос Report, отметили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, подвергая живую силу Армении потерям и выводя из строя инженерно-фортификационную технику, Вооруженные силы Азербайджана незамедлительно пресекают попытки врага укрепить траншеи на своей линии обороны: "Согласно распоряжению министра обороны, мы не только укрепляем свои позиции, но и держим под полным контролем линию соприкосновения войск, и в любой момент пресекаем действия врага, который при этом дает большие потери. За последние дни, воспользовавшись крупнокалиберным оружием и минометами, наши подразделения пресекли все попытки понесшего значительные потери врага".

Как сообщили из министерства, с военной точки зрения военно-политическое руководство Еревана беспокоит также и Нахчыван: "С учетом стратегического значения территории Автономной Республики, президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым было принято решение о создании Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР, что позволило организовать оборону АР на высоком уровне.

Находящийся в страхе и панике Сейран Оганян и армянская сторона в целом уже признают, что мы обладаем возможностью в любой момент разгромить военные объекты на территории Еревана и Армении в целом из Нахчывана, который обладает современным вооружением, боевой техникой, авиацией, ракетно-артиллерийскими установками, а также ракетными комплексами "Смерч"".