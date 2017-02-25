 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны Азербайджана: Враг перешел в наступление в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта, имеются потери

    Не добившись продвижения в различных направлениях, противник в настоящее время обстреливает наши позиции из тяжелой артиллерии

    Между противником, пытавшимся захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта и нашими подразделениями произошли ожесточенные боестолкновения.

    Не добившись продвижения в различных направлениях, противник в настоящее время обстреливает наши позиции из тяжелой артиллерии.

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В ночь с 24-го на 25-е февраля с целью осуществления крупномасштабной провокации, подразделения Вооруженных сил Армении по всей линии фронта совершили попытку проникновения на позиции Вооруженных сил Азербайджана в различных направлениях. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В результате постоянного слежения противника, устройства засад и выставления боевых охранений, действия врага были заблаговременно выявлены. Подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты решительные меры по недопущению проникновения противника вглубь нашей обороны.

    Между противником, пытавшимся захватить выгодные позиции в Ходжавенд-Физулинском направлении фронта и нашими подразделениями произошли ожесточенные боестолкновения.

    Стоявшие в выставленной в этом направлении засаде подразделения Вооруженных сил Азербайджана мужественно отразив натиск противника, вынудили его отступить.

    В результате боестолкновений с нашей стороны имеются потери.

    Не добившись продвижения в различных направлениях, противник в настоящее время обстреливает наши позиции из тяжелой артиллерии.

    В соответствии с оперативной обстановкой, принимаются адекватные ответные меры против огневых позиций и мест скопления противника.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi