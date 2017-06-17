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    Минобороны Азербайджана: Вчера на линии фронта были уничтожены 5 военнослужащих противника

    Армянская сторона, как и всегда, продолжает скрывать свои потери

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджанской Республики выразило отношение к информации в связи с гибелью вчера на линии фронта военнослужащих Вооруженных сил Армении.

    В ответ на запрос Report в пресс-службе министерства сообщили, что вражеская сторона помимо 3-х официально заявленных ранее военнослужащих, потеряла еще 2-х тяжелораненых солдат - это Мясник Ованисян и Вардан Харутюнян: "Таким образом, вчера на линии фронта были уничтожены 5 военнослужащих противника.

    Кроме того, несколько тяжелораненых армянских солдат были доставлены в один из местных госпиталей.

    Армянская сторона, как всегда, опасаясь справедливого протеста общественности, снова продолжает скрывать свои потери".

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