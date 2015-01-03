Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 39 раз

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 39 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноембрянского района, а также с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Айгепар и газахском селе Гаймаглы обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Агдам и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ села Ярымджа Тертерского района, Тапгарагойунлу Геранбойского района, Юсифджанлы, Мярзили, Джавахирли, Кянгярли, Шураабад Агдамского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.