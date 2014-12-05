Минобороны Азербайджана: В различных направлениях фронта режим прекращения огня нарушен 33 раза

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 33 раза за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Айгепар Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных близ села Тапгарагойунлу Горанбойского района, Чилябюрт, Гызыл Оба Тертерского района, Мярзили, Юсифджанлы, Новрузлу, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Абдуллрахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов обстреляли позиции ВС Азербайджана.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.