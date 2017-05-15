Минобороны Азербайджана: Сбит армянский зенитно-ракетный комплекс "ОСА", личный состав уничтожен - ВИДЕО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Армения продолжает провокационную деятельность с целью обострения ситуации на линии фронта.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
В структуре заявили, что 15-го мая на Физулинско-Ходжавендском направлении фронта зенитно-ракетный комплекс "ОСА" противовоздушных войск Армении был выведен военнослужащими на новую позицию, где была совершена попытка взять под контроль воздушное пространство.
С целью предотвращения угрозы летательным аппаратам Азербайджана и подавления активности противника зенитно-ракетный комплекс "ОСА" и транспортно-заряжающая машина были полностью выведены из строя огнем, личный состав был уничтожен.
Согласно информации, зенитно-ракетный комплекс "ОСА", экипаж которого состоит из 5 военнослужащих, способен обнаруживать и отслеживать воздушную цель в радиусе 45 километров, а также уничтожать ее на расстоянии 9 километров.
News DepartmentАвтор новости
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