Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 47 раз за сутки

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 47 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В информации отмечается, что армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Гызылхаджилы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных близ села Гейарх Тертерского района, а также сел Юсифджанлы, Сарыджалы, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов обстреляли позиции ВС Азербайджана

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.