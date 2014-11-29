Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 40 раз

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 40 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чилябюрт Тертерского района, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу, Шихлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Караханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Вейсаллы Физулинского района, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.