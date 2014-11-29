Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 40 раз

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Алибейли Товузского района.
Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чилябюрт Тертерского района, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу, Шихлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Караханбейли, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Вейсаллы Физулинского района, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов.
Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook