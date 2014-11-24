Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 62 раза

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 62 раза за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Хаджиалылы Товузского района, а также с позиций, расположенных в селах Паравакар и Беркабер Ичеванского района - позиции, расположенные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района и села Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Барекамаван и Донех Ноембрянского района, - позиции в селах Кемерли и Гаймайглы Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Гейарх Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Марзили, Шихлар,Баш Гарванд, Кенгерли, Сарыджалы, Джавахирли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.