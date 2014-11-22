Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 75 раз

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 75 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гызыл Оба Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Баш Гервенд, Кенгерли, Юсифджанлы, Джавахирли, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Караханбейли, Горган, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.