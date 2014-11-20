Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 40 раз

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 40 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Шихлар, Сарыджалы, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Караханбейли, Горган, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сейидахмедлы, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.