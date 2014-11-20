 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 40 раз

    ​Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 40 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Шихлар, Сарыджалы, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Караханбейли, Горган, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Сейидахмедлы, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. 

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi