 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 37 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 37 раз в различных направлениях фронта. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно сообщению, армянские подразделения, расположенные в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Гызылхаджилы Газахского района. 

    ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Гёйарх, Гызыл Оба, Намирли Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейсаллы, Гараханбейли Физулинского, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi