Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 37 раз

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 37 раз в различных направлениях фронта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские подразделения, расположенные в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Гызылхаджилы Газахского района.

ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Гёйарх, Гызыл Оба, Намирли Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейсаллы, Гараханбейли Физулинского, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.