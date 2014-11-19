​Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 65 раз

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 65 раз за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чайлы Тертерского, Шихлар, Сарыджалы, Марзили, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Ашагы Сейидахмедлы, Караханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.