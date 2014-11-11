Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 64 раза

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ За сутки режим прекращения огня был нарушен 64 раза в различных направлениях фронта. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские подразделения, расположенные в селах Чинари, Мосесгех и Айгепар обстреляли позиции ВС Азербайджана в селах Коханаби и Алибейли Товузского района.

Наши позиции, расположенные на безымянных высотах Гедебекского района, подверглись обстрелу армянами с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района.

Позиции ВС Азербайджана, также были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Чилябурт Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Марзили, Шураабад Агдамского района, Горадиз, Ашагы Вейсаллы, Караханбейли, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.