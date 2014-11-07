Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 33 раза

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 33 раза за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Марзили, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского, Тапгарагоюнлу Горанбойского, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.