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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 63 раза

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 63 раза за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ сел Шихлар, Сарыджалы, Шураабад, Баш Гервенд, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Караханбейли, Ашагы Вейсаллы, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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