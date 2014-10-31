Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 31 раз

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 31 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноембрянского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Гаймайглы Газахского района Азербайджана.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Шураабад, Новрузлу Агдамского, Ашагы Вейселли, Караханбейли, Горадиз Физулинского, Куропаткино Ходжавендского районов, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.