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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 31 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 31 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноембрянского района Армении, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Гаймайглы Газахского района Азербайджана.

    Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Шураабад, Новрузлу Агдамского, Ашагы Вейселли, Караханбейли, Горадиз Физулинского, Куропаткино Ходжавендского районов, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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