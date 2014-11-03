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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 30 раз

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 30 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Куропаткино Ходжавендского, Ашагы Сейидахмедлы, Горадиз, Караханбейли Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов. 

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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