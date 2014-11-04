Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 15 раз

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом нарушен 15 раз за сутки. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Марзили, Юсифджанлы Агдамского, Ашагы Сейидахмедлы, Ашагы Вейсялли Физулинского, Куропаткино Ходжавендского районов, а также с безымянных высот Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.