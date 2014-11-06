Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 22 раза

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 22 раза за сутки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Коханаби Товузского района Азербайджана.

Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.