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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 22 раза

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 22 раза за сутки.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селе Коханаби Товузского района Азербайджана.

    Позиции ВС Азербайджана также подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Ашагы Сейидахмедлы Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также с безымянных высот Ходжавендского и Физулинского районов.

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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