Минобороны Азербайджана: Перечисленные в списке лица не служат в Вооруженных силах Азербайджана

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Министерство обороны призывает некоторые местные СМИ отказаться от участия в специальной пропагандистской деятельности армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном 29 сентября заявлении минобороны Азербайджана.

В министерстве заявили о необоснованности распространенной некоторыми армянскими электронными СМИ информации о якобы погибших 28 сентября азербайджанских военнослужащих: "Подобные дешевые и нелепые сведения преследуют цель обмануть армянскую общественность в очередной раз и свидетельствуют о морально-психологическом упадке армянского общества.

Официально заявляем, что перечисленные в списке лица не служат в Вооруженных силах Азербайджана.

Минобороны периодически информирует общественность о происходящих на линии фронта событиях и мы предоставляем официальную информацию о шехидах, погибших за последние дни в идущих на линии соприкосновения войск боях.

Подобные сообщения являются составной частью спецпропаганды армянской стороны и некоторые местные электронные СМИ принимают в этом непосредственное участие.

Министерство обороны не собирается комментировать подобные сообщения, публикующиеся некоторыми жаждущими дешевой сенсации местными СМИ.

По этой причине мы призываем некоторые средства массовой информации не поддаваться вражеской провокации и распространять только уточненную официальную информацию".