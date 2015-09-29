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    Минобороны Азербайджана: Перечисленные в списке лица не служат в Вооруженных силах Азербайджана

    Министерство обороны призывает некоторые СМИ не поддаваться вражеской провокации

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "Министерство обороны призывает некоторые местные СМИ отказаться от участия в специальной пропагандистской деятельности армянской стороны".

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном 29 сентября заявлении минобороны Азербайджана.

    В министерстве заявили о необоснованности распространенной некоторыми армянскими электронными СМИ информации о якобы погибших 28 сентября азербайджанских военнослужащих: "Подобные дешевые и нелепые сведения преследуют цель обмануть армянскую общественность в очередной раз и свидетельствуют о морально-психологическом упадке армянского общества.

    Официально заявляем, что перечисленные в списке лица не служат в Вооруженных силах Азербайджана.

    Минобороны периодически информирует общественность о происходящих на линии фронта событиях и мы предоставляем официальную информацию о шехидах, погибших за последние дни в идущих на линии соприкосновения войск боях.

    Подобные сообщения являются составной частью спецпропаганды армянской стороны и некоторые местные электронные СМИ принимают в этом непосредственное участие.

    Министерство обороны не собирается комментировать подобные сообщения, публикующиеся некоторыми жаждущими дешевой сенсации местными СМИ.

    По этой причине мы призываем некоторые средства массовой информации не поддаваться вражеской провокации и распространять только уточненную официальную информацию".

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