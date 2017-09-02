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    Минобороны Азербайджана: Это примитивная фальсификация и гнусная ложь органов спецслужб Армении

    Дезинформаторы органов армянских спецслужб, распространяя подобные выдумки, могут обмануть только армянское общество

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В последние дни дезинформаторы армянских органов спецслужб один за другим распространяют лживые “истории" или готовят и сливают в средства массовой информации сфабрикованные "документы" об азербайджанской армии.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В министерстве отметили, что осведомлены об очередной выдумке, распространенной в армянских СМИ: "Мы даже не хотим комментировать столь примитивную фальсификацию, неприглядную ложь, не имеющую ничего общего с реальностью. Распространяя подобные вымыслы, дезинформаторы органов спецслужб Армении могут обманывать только армянское общество".

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