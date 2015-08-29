​Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 130 раз

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Армянский вооруженные формирования, используя минометы 60 и 82 мм калибра и крупнокалиберные пулеметы, на различных направлениях фронта за прошедшие сутки 130 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В министерстве отметили, что позиции Вооруженных сил Азербайджана в Акстафинском селе Кехнегышлаг, на безымянных высотах Газахского района, в селах Кемерли, Гаймаглы и Гушчу Айрым были обстреляны с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района Армении, на безымянных высотах и в селах Довех, Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Гедабекского района были также обстреляны с безымянных высот и позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, близ товузских сел Коханаби и Акбулаг, села Джил Красносельского района.

Армянские вооруженные формирования также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных близ сел Тапгарагойунлу, Гюлюстан Геранбойского района, Чилябюрт, Гейарх, Ярымджа, Гызылоба Тертерского района, Юсифджанлы, Шураабад, Мярзили, Гарагашлы, Кянгярли, Намирли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Абдулрахманлы, Ашагы Сейидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.