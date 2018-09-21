Минобороны Азербайджана: Армяне не соблюдают режим прекращения огня

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 88 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.