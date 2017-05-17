Минобороны Азербайджана: Армения подтвердила, что подвергла обстрелу наши населенные пункты

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Армянская сторона распространила видеоматериал обстрела населенных пунктов и позиций подразделений Вооруженных сил Азербайджана и информацию о якобы потерях с азербайджанской стороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сегодня утром официально заявило об интенсивном обстреле подразделениями вооруженных сил Армении из минометов разного калибра позиций Вооруженных сил и населенных пунктов Азербайджана в Агдамском направлении фронта.

Распространяя данный видеоматериал, Армения продемонстрировала, что периодически обстреливает не только позиции Вооруженных сил, но и населенные пункты Азербайджана, тем самым еще подтвердила, что продолжает проявлять вандализм против мирного азербайджанского населения.

Министерство обороны заявляет, что в результате обстрела противника потерь среди мирного населения и личного состава Вооруженных сил Азербайджана нет, боевая техника не пострадала.