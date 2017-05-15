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    Минобороны Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз

    Подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Гедабекского района

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 117 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана. 

    С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Айгепар и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, в селах Гаймаглы, Бала Джафарли, Гызылгаджылы, Мезем и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Коханеби и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Гарагашлы, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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