Минобороны Азербайджана: 1 армянский военнослужащий уничтожен, 2 тяжело ранены

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию СМИ Армении о том, что армянский военнослужащий Айк Калантарян погиб якобы в результате нарушения режима прекращения огня.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства, в результате предотвращающих мер подразделений Азербайджана была предотвращена попытка очередной провокации вражеской стороны в отношении позиций армии Азербайджана, расположенных на передовой, в Физулинском направлении линии фронта: "1 военнослужащий вооруженных сил Армении уничтожен, 2 были тяжело ранены. Противник был вынужден отступить.

Подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют оперативную обстановку на линии фронта".