 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны Азербайджана: 1 армянский военнослужащий уничтожен, 2 тяжело ранены

    Противник был вынужден отступить

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию СМИ Армении о том, что армянский военнослужащий Айк Калантарян погиб якобы в результате нарушения режима прекращения огня.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства, в результате предотвращающих мер подразделений Азербайджана была предотвращена попытка очередной провокации вражеской стороны в отношении позиций армии Азербайджана, расположенных на передовой, в Физулинском направлении линии фронта: "1 военнослужащий вооруженных сил Армении уничтожен, 2 были тяжело ранены. Противник был вынужден отступить.

    Подразделения Азербайджанской Армии полностью контролируют оперативную обстановку на линии фронта".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi