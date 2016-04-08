Минобороны: Армяне были вынуждены обнародовать свои потери, которые пытались скрыть

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "После достигнутой 5 апреля договоренности о прекращении военных операций, армянская сторона приступила к распространению противоречащих друг другу сообщений".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министерство официально заявляет, что периодически передавая после достижения договоренности сообщения о погибших военнослужащих, вражеская сторона пытается обвинить азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня: "Азербайджан полностью соблюдает договоренность сторон о прекращении военных действий на линии соприкосновения войск.

Вражеская сторона может непрерывно распространять информацию о погибших лишь по двум причинам. Либо они вынуждены обнародовать свои потери, которые пытались скрыть, либо это связано с суицидами, совершаемыми армянами из-за психологических стрессов, недисциплинированности и анархии, возникших в последние дни во вражеской армии".