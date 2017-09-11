Минобороны: Армяне нарушили режим прекращения огня 123 раза за сутки

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 123 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.