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    Минобороны: Армянам повсюду мерещатся азербайджанские солдаты, они пребывают в страхе

    Баку. 25 января. REPORT.AZ. "Распространенная армянской стороной провокационная информация о, якобы, возникшей напряженности на линии фронта и потерях в рядах азербайджанской армии, совершенно безосновательна".

    Об этом Report, сообщили в пресс-службе министерства обороны. "Армяне так боятся, что им повсюду мерещатся азербайджанские солдаты, они пребывают в страхе.

    Наши войска не нарушают режима прекращения огня, держат под постоянным контролем передвижения вражеских сил, потерь в рядах нашей армии нет", - отмечается в сообщении.

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