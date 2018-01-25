Минобороны: Армянам повсюду мерещатся азербайджанские солдаты, они пребывают в страхе

Баку. 25 января. REPORT.AZ. "Распространенная армянской стороной провокационная информация о, якобы, возникшей напряженности на линии фронта и потерях в рядах азербайджанской армии, совершенно безосновательна".

Об этом Report, сообщили в пресс-службе министерства обороны. "Армяне так боятся, что им повсюду мерещатся азербайджанские солдаты, они пребывают в страхе.

Наши войска не нарушают режима прекращения огня, держат под постоянным контролем передвижения вражеских сил, потерь в рядах нашей армии нет", - отмечается в сообщении.