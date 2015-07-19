Минобороны АР: ВС Армении 87 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении, используя минометы и крупнокалиборные пулеметы, за минувшие сутки 87 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения войск.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана, распространенном в воскресенье.

ВС Армении с позиций в селе Паравкар Иджеванского, Шаваршаван Ноемберянского районов страны обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского, Фарахли Газахского районовнашей страны.

Кроме того огонь велся безымянных высотах на территории Красносельского района Армении в направлении позиции азербайджанской армии на безымянных высотах Гедебейского района.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны и с позиций ВС Армении в близ оккупированных сел Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского, Гойарх Тертерского, Немирли, Шураабад, Шыхлар, Баш Гервенд, Тезекенд, Джавахирли, Сарыджалы, Гарагашлы, Мерзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Абдулрахманлы, Алханлы Физулинского, Мехдили Джебраильского районов, а также на безымянных высотах на территории Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем обстрел был подавлен.