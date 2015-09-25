​Минобороны: Криминальный военно-политический режим Армении несет ответственность за эскалацию ситуации

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Некоторые электронные средства массовой информации Армении распространили очередную ложную информацию о том, что якобы на фронте они разрушили какой-то наш пост и Вооруженные силы Азербайджана понесли потери".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана в связи с ситуацией на линии фронта.

Минобороны также заявило, что подобные новости не имеют под собой никакого основания и носят характер дезинформации: "Нет сомнения в том, что криминальный правящий режим в Армении, находящийся в состоянии политического и военного кризиса, пытается оправдаться перед армянским обществом, распространяя подобную информацию, на фоне очередной неудачи на линии фронта и больших потерь, которые понесли армянские вооруженные силы".

В ведомстве также отметили, что подобной дезинформацией армянское руководство пытается скрыть преступления, совершаемые армянскими подразделениями в отношении мирных жителей, проживающих в приграничных селах.

"Позиции ВС Азербайджана на государственной границе с Арменией расположены на более высоких и выгодных возвышенностях, что позволяет уничтожить любой военный объект противника и держать под полным контролем все населенные пункты и коммуникации, расположенные в глубине линии соприкосновения огня", - говорится в заявлении.

Министерство обороны Азербайджана считает важным предупредить армянскую сторону, в особенности мирных граждан, о том, что азербайджанским солдатам был отдан приказ не открывать огонь по гражданским лицам.

"Во всех остальных случаях, любой движущийся военный объект будет уничтожен без приказа командования. По этой причине, вся ответственность за то, что военные средства располагаются в населенных пунктах, в результате чего мирным гражданам наносится ущерб, несет руководство Армении, которое целенаправленно держит свое население в заложниках", - отмечает министерство обороны Азербайджана.