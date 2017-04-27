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    Министры обороны Ирана и Армении обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Стороны в ходе встречи подчеркнули, что у конфликта нет военного решения

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Глава министерства обороны Ирана Хосейн Дехган обсудил со своим армянским коллегой Вигеном Саркисяном вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    "Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также процесс карабахского урегулирования. Министры в очередной раз подчеркнули, что у конфликта нет военного решения", - говорится в сообщении минобороны Армении.

    В Москве 26-27 апреля проходит VI Московская конференции по международной безопасности. Данная конференция проводится ежегодно с 2012 года под эгидой минобороны России.

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