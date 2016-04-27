​Министры обороны Армении и Ирана обсудили обострение ситуации в зоне карабахского конфликта

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Москве в рамках форума по вопросам международной безопасности состоялась встреча министра обороны Армении Сейрана Оганяна и министра обороны и содействия вооруженным силам Исламской Республики Иран Хосеина Дехгани. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны выразили обеспокоенность обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и отметили необходимость снижения напряженности и создания атмосферы доверия.

В ходе встречи были также затронуты вопросы сотрудничества оборонных ведомств Армении и Ирана, нынешнее состояние и перспективы.