Министры иностранных дел Азербайджана и России обсудят нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана и России обсудят ситуацию вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Министр заявил, что завтра отбудет с официальным визитом в Москву, где 25 мая проведет ряд встреч с официальными лицами России. Одной из основных тем на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым станет урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Министр отметил, что в ходе визита в Россию предусмотрена также встреча с председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.