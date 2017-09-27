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    Министр: Великобритания поддерживает усилия МГ ОБСЕ по разрешению карабахского конфликта

    Алан Дункан: Это может привести к огромному экономическому прорыву и широкой стабильности в регионе© Report/ Firi Salim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Великобритания выражает полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  заявил министр Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Алан Дункан в Национальном Собрании Армении.

    "Мы активно поддерживаем усилия Минской группы ОБСЕ в направлении мирного разрешения карабахского конфликта. И поощряем обе стороны к активному вовлечению в переговорный процесс. Это может привести к огромному экономическому прорыву и широкой стабильности в регионе", - заявил А. Дункан.

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