​Министр: Сербия содействует деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сербия, будучи действующим председателем ОБСЕ, содействует деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Ереване министр обороны Сербии Бронислав Гашич на совместном брифинге с министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

По словам министра, Сербия также поддерживает представленные сопредседателями Мадридские принципы.