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    ​Министр: Сербия содействует деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ

    Министр обороны Сербии находится с визитом в Ереване

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сербия, будучи действующим председателем ОБСЕ, содействует деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Ереване министр обороны Сербии Бронислав Гашич на совместном брифинге с министром обороны Армении Сейраном Оганяном.

    По словам министра, Сербия также поддерживает представленные сопредседателями Мадридские принципы.

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