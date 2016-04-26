​Министр обороны: Разрушены посты, расположенные на вражеской позиции - ФОТО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджанская армия в ответ на армянские провокации в очередной раз нанесла сокрушительный удар по врагу". Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в ходе встречи с жителями Тертерского района.

Министр обороны отметил, что прошлой ночью армяне вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв населенные пункты вдоль линии фронта: "Азербайджанская армия дала достойный отпор очередной провокации армянских вооруженных формирований и нанесла сокрушительные удары по врагу. Разрушены посты, расположенные на вражеской позиции".