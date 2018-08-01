Министр обороны посетил передовые подразделения, расположенные на различных направлениях фронта

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны была доложена оперативная обстановка на макете местности. Генерал-полковник З.Гасанов проверил боеготовность подразделений, а также наблюдал за передовыми позициями противника и поставил соответствующие задачи.

Руководство министерства обороны высоко оценило боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава. Министр обороны ознакомился с условиями в подразделениях, за чайным столом побеседовал с личным составом.