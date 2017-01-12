Министр обороны побывал в подразделениях на передовой линии фронта

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, расположенные в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны, посетив подразделения, расположенные на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Товузского района, наблюдал за передовыми позициями противника.

Министр обороны встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в подразделениях, расположенных в горных и сложных климатических условиях на линии противостояния с противником, где министру было доложено об оперативной обстановке в местности. Проверив несение боевого дежурства в окопах, министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих.

Министру также было доложено, что подразделения, дислоцированные на передовой линии, обеспечены питьевой водой, отоплением, душевыми и другими необходимыми для зимнего сезона принадлежностями.

Руководство министерства провело беседу с личным составом и пообедало вместе с ним.

Выразив уверенность в том, что задачи, поставленные главой государства перед Вооруженными силами будут выполнены на высоком уровне, министр обороны высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.

Встретившись с местными жителями одного из приграничных сел, расположенных в прифронтовой зоне, руководство министерства обороны обсудило вопросы обороны населенных пунктов и безопасности населения.