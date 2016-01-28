​Министр обороны: Мы будем наносить по врагу еще более сокрушительные удары, пока наши земли находятся под оккупацией

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов присутствовал на прошедшем в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил учебно-методическом собрании с участием командиров Отдельной общевойсковой армии, воинских частей, подразделений, заместителей начальников учебных заведений спецназа по работе с личным составом и начальников соответствующих кафедр.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Особо отметив об объявлении по распоряжению президента Ильхама Алиева 2016 года "Годом мультикультурализма", министр обороны перечислил обязанности, возложенные на Вооруженные силы в этом направлении.

Заявив о дальнейшем продолжении реформ, министр проинформировал о завершении строительных работ в некоторых военных городках, а также открытии новых воинских частей в прифронтовой зоне: "Наряду со служебным жильем, до конца года предусматривается передача в постоянное пользование военнослужащих еще около 500 квартир. Будет также продолжен процесс передачи в пользование Вооруженных сил современной техники и боеприпасов. На поле боя Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз доказали свое превосходство над вражеской армией. Враг понес значительные потери. Мы будем наносить по врагу еще более сокрушительные удары, пока наши земли находятся под оккупацией. Мы добились этих успехов благодаря доверию нашего народа, а также заботе и вниманию Верховного главнокомандующего".