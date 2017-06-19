Министр обороны Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 19 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Республика Франция), а также со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи была обсуждена оперативная обстановка на линии противостояния войск Армении и Азербайджана.