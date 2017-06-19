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    Министр обороны Азербайджана встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    В ходе встречи обсуждена оперативная обстановка на линии противостояния войск Армении и Азербайджана

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 19 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Российская Федерация), Ричардом Хогландом (США), Стефаном Висконти (Республика Франция), а также со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе встречи была обсуждена оперативная обстановка на линии противостояния войск Армении и Азербайджана.

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