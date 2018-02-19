Министр обороны Азербайджана: Война может возобновиться в любой момент

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19-го февраля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе со специальным посланником Европейского Союза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клааром.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны.

В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы, связанные с нынешней ситуацией на линии фронта, генерал-полковник З.Гасанов вновь обратив внимание на то, что признанные международным сообществом территории Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, добавил, что переговорный процесс по-прежнему остается безрезультатным.

Отметив, что две вооруженные армии стоят друг против друга на линии фронта, генерал-полковник З.Гасанов не исключил возобновления войны в любой момент.

Министр отметил, что вместо того, чтобы заниматься расследованием следствий нагорно-карабахского конфликта, было бы лучше, если международные структуры, приложив все усилия для полного решения конфликта занялись бы коренным устранением причин его возникновения.

Т.Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в южно-кавказском регионе, подчеркнул, что Европейский Союз является сторонником продолжения переговоров.