Министр обороны Азербайджана проверил состояние боеготовности передовых подразделений

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

После заслушивания докладов, министр обороны наблюдал за позициями противника, ознакомился с ситуацией на передней линии обороны.

Затем открыв новый опорный пункт в одной из воинской частей и предназначенный для военной техники автопарк, министр проверил уровень боеготовности военной техники.

В ходе встречи с военнослужащими, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами и социально-бытовыми условиями, а также передал праздничные поздравления Верховного главнокомандующего личному составу и от имени главы государства наградил отличившихся военнослужащих.